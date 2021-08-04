، "صحة القصيم": تنفيذ أكثر من 13 ألف جولة تفتيشية للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية ،

محمد بن مسعود - الدمام - خلال الفترة من 27 يناير حتى 31 يوليو شَمِلت محلات التجزئة والمطاعم والمقاهي والتموينات

نفّذت صحة القصيم، 13294 جولة تفتيشية؛ وذلك خلال الفترة من 27 يناير حتى 31 يوليو الماضي؛ بهدف التأكد من الالتزام وتطبيق الإجراءات الاحترازية؛ للحد من انتشار فيروس كورونا كوفيد 19.

وتَضمنت الجولات التفتيشية عدد 2960 جولة على المجمعات التجارية، و8865 جولة على محلات التجزئة والمطاعم والمقاهي وصالونات الحلاقة والتموينات، و450 جولة على المساجد والجوامع.

فيما بلغ عدد الجولات الميدانية لأماكن الإيواء السياحي من فنادق وشقق مفروشة وسكن العمالة 323 جولة، و140 جولة للأندية والمراكز الرياضية، و160 جولة لأسواق النفع العام، و294 زيارة ميدانية للحدائق العامة والمهرجانات، و102 جولة لأسواق الأنعام؛ وذلك في عدد من المواقع بمدن ومحافظات المنطقة.