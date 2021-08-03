محمد بن مسعود - الدمام - تتم معاملته كالمحصّن فيما يخص السفر والدخول للأماكن العامة ذكر تطبيق "توكلنا" أن ‏حالة "معفي" من تطبيق توكلنا؛ تظهر لمن لديه استثناء مسبق من وزارة الصحة بعدم أخذ لقاح كورونا. وأشار التطبيق إلى أن "المعفي" تتم معاملته كمعاملة المحصّن فيما يخص السفر، والدخول إلى الأماكن العامة. وذكر التطبيق إلى أنه لاستعراض الحالة يمكن لمستخدمي هواوي وقوقل بلاي استخدام التطبيق، ومستخدمي iOS بالدخول إلى الموقع الإلكتروني: https://t.co/qzydXkEdeS‎ https://t.co/4IecLjJZWI‎ 03 أغسطس 2021 - 24 ذو الحجة 1442 10:38 PM تتم معاملته كالمحصّن فيما يخص السفر والدخول للأماكن العامة "توكلنا": ‏حالة "معفي" تظهر لمن لديه استثناء مسبق من "الصحة" بعدم أخذ اللقاح "توكلنا": ‏حالة "معفي" تظهر لمن لديه استثناء مسبق من "الصحة" بعدم أخذ اللقاح ذكر تطبيق "توكلنا" أن ‏حالة "معفي" من تطبيق توكلنا؛ تظهر لمن لديه استثناء مسبق من وزارة الصحة بعدم أخذ لقاح كورونا. وأشار التطبيق إلى أن "المعفي" تتم معاملته كمعاملة المحصّن فيما يخص السفر، والدخول إلى الأماكن العامة. وذكر التطبيق إلى أنه لاستعراض الحالة يمكن لمستخدمي هواوي وقوقل بلاي استخدام التطبيق، ومستخدمي iOS بالدخول إلى الموقع الإلكتروني: https://t.co/qzydXkEdeS‎ https://t.co/4IecLjJZWI‎ الكلمات المفتاحية ، "توكلنا": ‏حالة "معفي" تظهر لمن لديه استثناء مسبق من "الصحة" بعدم أخذ اللقاح ،

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