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أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد اليوم الثلاثاء أمرًا بإنهاء مهام سفير تونس في واشنطن.
وذكرت الرئاسة في بيان أن رئيس الجمهورية أصدر أمرًا رئاسيًّا، يقضي بإنهاء تكليف نجم الدين الأكحل بمهام سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية التونسية بواشنطن.
وأضافت بأن "سعيد" أصدر أمرًا رئاسيًّا بإنهاء مهام أنيس الوسلاتي والي صفاقس، وفقًا لـ"روسيا اليوم".
03 أغسطس 2021 - 24 ذو الحجة 1442 09:13 PM
عزل والي صفاقس"سعيد" يُنهي مهام السفير التونسي في واشنطن
أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد اليوم الثلاثاء أمرًا بإنهاء مهام سفير تونس في واشنطن.
وذكرت الرئاسة في بيان أن رئيس الجمهورية أصدر أمرًا رئاسيًّا، يقضي بإنهاء تكليف نجم الدين الأكحل بمهام سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية التونسية بواشنطن.
وأضافت بأن "سعيد" أصدر أمرًا رئاسيًّا بإنهاء مهام أنيس الوسلاتي والي صفاقس، وفقًا لـ"روسيا اليوم".
، "سعيد" يُنهي مهام السفير التونسي في واشنطن ،
المصدر : الخليج 365
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