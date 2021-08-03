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ضبط ملابس وأنواط ورتب عسكرية مخالفة بـ3 محلات في الرياض

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الرياض - محمد عبدالله - أغلقت اللجنة الأمنية لمتابعة محال تفصيل الملابس العسكرية في إمارة منطقة الرياض 3 محلات تفصيل ملابس عسكرية مخالفة وضبطت 130 بدلة عسكرية مخالفة و300 قطعة من الأنواط والرتب والشعارات العسكرية المخالفة.

وقالت الإمارة في بيان، إنها ضبطت كميات كبيرة من الأقمشة العسكرية واثنين من العمالة يعملان من دون تراخيص وشخص مجهول الهوية عمل في أحد محال الخياطة العسكرية وتم تسليم المخالفين للدوريات الأمنية.

جاء ذلك خلال جولة تفتيشية أجرتها اللجنة بمشاركة وزارة الحرس الوطني ووزارة التجارة ورئاسة أمن الدولة وأمانة منطقة الرياض وشرطة وجوازات المنطقة، وقوة المهام الخاصة، ومكتب العمل في الرياض وتمت

مصادرة المضبوطات واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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