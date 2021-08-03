تنويه من وزارة الصحة: أخذ جرعتي لقاح كورونا يقي من «المتحورات»

الرياض - محمد عبدالله - أكدت الصحة، اليوم الثلاثاء، أهمية أخذ جرعتين من لقاح كورونا للوقاية من المتحورات نظرًا لسرعة انتشارها.

وأهابت الوزارة بالجميع استمرار التقيُّد بالإجراءات الاحترازية والمبادرة بحجز موعد عبر تطبيق صحتي أو تطبيق توكلنا للحصول على اللقاح للحماية من تداعيات المرض.

وأعلنت الوزارة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل (1075) حالة مؤكدة وتعافي (1113) حالة ، فيما بلغ عدد الحالات النشطة (10575) حالة منها (1433) حالة حرجة.

وبيّنت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (528952) حالة وبلغ عدد حالات التعافي (510107) حالات، وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل (11) حالة؛ حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة (8270) حالة.

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس كورونا.

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