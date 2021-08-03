4 مناطق تتصدر إصابات «كورونا» في المملكة خلال 24 ساعة

الرياض - محمد عبدالله - تصدرت 4 مناطق في المملكة، اليوم الثلاثاء، حصيلة إصابات فيروس كورونا، والتي بلغت 1075 حالة.

وبحسب الأرقام الرسمية، فإن منطقة مكة المكرمة تصدرت إصابات فيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية، لليوم الثاني على التوالي، مسجلة 209 إصابات جديدة.

وجاءت المنطقة الشرقية في المرتبة التالية مسجلة 188 حالة، والرياض 184 حالة، وجازان 107 حالات، وعسير 89 حالة، والمدينة المنورة 70 حالة، والقصيم 62 حالة، وتبوك 56 حالة، وحائل 46 حالة، والحدود الشمالية 23 حالة، ونجران 18 حالة، والباحة 13 حالة، والجوف 10 حالات.

كشفت وزارة الصحة، اليوم، عن تسجيل 1075 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد–19» بالمملكة، وتمَّ تسجيل 11 حالة وفاة جديدة، و1113 حالة تعافٍ، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وكانت وزارة الصحة، ذكرت أنَّه تم تحصين ربع سكان المملكة بجرعتين من لقاح كورونا. كما أعلنت عن حجز مواعيد الجرعة الأولى من لقاح كورونا، مسبقًا، للطلاب والطالبات من الفئة العمرية (12 – 18) عامًا.

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