شكرا لمتابعة خبر عن الدمام أعلى ‏مدن المملكة حرارة اليوم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الدمام (صدى):

كشف المركز الوطني للأرصاد، اليوم الثلاثاء، عن أعلى 3 مدن في درجات الحرارة بالمملكة اليوم.

وأوضح المركز، أن مدينة الدمام سجلت 48.2 درجة مئوية، بينما سجلت الأحساء 48 درجة مئوية، والقيصومه 45.4 درجة مئوية.

وكان المركز الوطني للأرصاد، قد توقع هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق( نجران ، جازان ، عسير ، الباحة ،مكة المكرمة )، ورياح نشطة على الأجزاء الشرقية من المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية تمتد حتى منطقة نجران وأجزاء من منطقة الرياض.