السفير السعودي في الفلبين يقدم أوراق اعتماده

الرياض - محمد عبدالله - قدم سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الفلبين، هشام بن سلطان القحطاني، اليوم الثلاثاء، صورا من أوراق اعتماده سفيرا، إلى وزارة الخارجية الفلبينية.

وذكرت السفارة في مانيلا –عبر تويتر- أن السفير المعين حديثاً لدى جمهورية الفلبين، هشام بن سلطان القحطاني، قام بتقديم صور أوراق إعتماده سفيراً لدى الفلبين إلى رئيس إدارة المراسم بوزارة الخارجية الفلبينية، السفير بيسنتي بانديليو، بحضور القائم بالأعمال بالسفارة عيسى المالكي.

كان رئيس الفلبين رودريغو دوتيرتي، قلد في يوليو الماضي، سفير خادم الحرمين في مانيلا، الدكتور عبدالله بن ناصر البصيري، وسام «امر سيكاتونا»، الذي يعتبر أعلى وسام في جمهورية الفلبين، وذلك بمناسبة انتهاء فترة عمله.

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