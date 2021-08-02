عسيري: 4 أعراض نادرة جدًا للحساسية المفرطة من لقاح كورونا

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-02

متابعات الخليج 365 - الرياض

أوضح وكيل وزارة الصحة المساعد للصحة الوقائية، استشاري الأمراض المعدية د. عبدالله بن مفرح عسيري أهم أعراض جانبية للقاح كورونا.

وقال د. عسيري، في تغريدات عبر حسابه في “تويتر”: “هناك 4 أعراض للحساسية المفرطة من لقاح كورونا، وهي الحساسية المفرطة من اللقاح أعراضها: هبوط الضغط، تورم الفم واللسان، ضيق التنفس، فقدان الوعي”.

أعراض نادرة الحدوث

وأضاف عسيري أن هذه الأعراض نادرة جدًا ولا علاقة لها بحساسية الطعام والأدوية والحشرات والمهيجات البيئية.

واختتم عبدالله عسيري بقوله: “المادة الوحيدة المعروفة التي قد تؤدي لحساسية من لقاح فايزر هي مادة بولي إثيلين جلايكول PEG لذلك من لديه حساسية عامة شديدة فيسأل طبيبه إن كانت هذه المادة هي السبب ويُستثنى من اللقاح”.

تطورات فيروس كورونا

وكانت وزارة الصحة، قد أعلنت في وقت سابق، عن تسجيل (1084) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، وتسجيل (12) حالة وفاة رحمهم الله.

وأضافت وزارة الصحة، أنه تم تسجيل (1285) حالة تعافٍ ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (507,374) حالة ولله الحمد.

لقاح كورونا في السعودية

وكانت الصحة أوضحت في وقت سابق أن اللقاحات المعتمدة من وزارة الصحة في المملكة هي 4 لقاحات فقط وهي؛ لقاح أسترازينيكا، لقاح فايزر، ولقاح جونسون آند جونسون إضافة إلى لقاح موديرنا، وأضافت أنه في حال اعتماد أي لقاح آخر سيعلن عنه في حينه عبر القنوات الرسمية المعتمدة.

وقالت الوزارة: إن لقاحي كورونا أسترازينيكا وفايزر يقدمان حاليًّا عبر مراكز اللقاحات المتوفرة في تطبيق صحتي، أما لقاحا جونسون آند جونسون وموديرنا فهما معتمدان حاليًّا من قبل وزارة الصحة للمطعمين خارج المملكة.

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