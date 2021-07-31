شكرا لمتابعة خبر عن مركز الأرصاد يكشف عن مدن المملكة الأعلى حرارة اليوم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الدمام (صدى):

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن مدن المملكة الأعلى حرارة اليوم السبت، موضحا أن الدمام بلغت درجة حرارتها 4ْ9.4، والأحساء 4ْ8.

وأشار مركز الأرصاد، إلى أن درجة الحرارة في القيصومة وحفر الباطن وصلت إلى 4ْ6، بينما سجلت رفحاء وشرورة 44، وبلغت الحرارة في عرعر 4ْ3.

وكان مختص التوقعات في مركز الأرصاد عايض البلوي، توقع ارتفاع درجات الحرارة بمعدل درجتين أو ثلاث درجات.

وأشار إلى أن درجات الحرارة تصل إلى 40 درجة خلال الأسبوع المقبل، موضحا:"هناك 52 يوما تفصلنا على انتهاء فصل الصيف، ودرجات الحرارة ستقل وهذه أجواء تعتبر صيفية".