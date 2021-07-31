شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. جامعة أم القرى: الطالب المصاب سيحضر المحاضرة عن بعد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

أوضحت جامعة أم القرى، أنه تم وضع خطة لبدء الدراسة حضوريًا، حيث سيكون هناك مدرس بديل في حالات وجود إصابات بكورونا.

وذكر الجامعة أن تم وضع مدرس بديل لكل مادة في حالة إصابة أحد من اعضاء هيئة التدريس بـ"كورونا " والطالب المصاب سيحضر المحاضرة عن بعد، وفقًا لقناة " الإخبارية".

وأضافت : 94٪ نسبة تحصين منسوبي الجامعة، حيث حرصت الجامعة على إعطاء اللقاح لمنسوبيها قائلة: الدراسة حضوريا ولن نقبل أي أعذار لغير المحصنين.