شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو .. مواطن يبحث عن طفلة أعادت له حقيبته المفقودة المليئة بالأغراض الثمينة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الدمام (صدى):

ناشد مواطن رواد مواقع التواصل الاجتماعي بمساعدته في الوصول لطفلة ومكافأتها لمساهمتها في العثور على حقيبة مفقودة تحتوي على أغراض ثمينة.

وأضاف انه أضاع خلال وجوده بمطار الملك فهد بالدمام على حقيبة تحتوي على أشياء ثمينة ومبالغ مالية، لكن طفلة صغيرة عثرت عليه وسلمته إلى شرطة المطار، لافتا إلى أن الشرطة تواصلت معه بعد ذلك واستعاد حقيبته.

وأكد أنه يريد أن يعثر على هذه الطفلة ومكافأتها على ما فعلته، مضيفا أنه لا يعلمها ولا يعلم مكانها أو كيفية التواصل معها، وناشد الجميع بمساعدته في الوصول لهذه الطفلة.

ومن جانبهم، دشن مغردون وسما على موقع "تويتر" وأعادوا نشر الفيديو المتعلق بهذا المواطن، مشيدين بتصرف الطفلة، متمنين أن ينجح الوسم في الوصول لهذه الطفلة.