السعودية | التحالف: إحباط محاولة عدائية للهجوم على سفينة تجارية سعودية بطائرة مسيرة

شكرا لقرائتكم التحالف: إحباط محاولة عدائية للهجوم على سفينة تجارية سعودية بطائرة مسيرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أفاد تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الجمعة، بإحباط محاولة عدائية للهجوم على سفينة تجارية سعودية بطائرة مسيرة.

ونوه التحالف باستمرار تهديد الميليشيات الحوثية وبدعم إيراني لخطوط الملاحة البحرية العالمية.

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وأكد التحالف أن جهوده أسهمت في تأمين حرية الملاحة وسلامة السفن العابرة لمضيق باب المندب.

وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن قد أعلن، السبت الماضي، أن الدفاعات السعودية اعترضت ودمرت صاروخا باليستيا أطلقته ميليشيا الحوثي نحو جازان جنوب السعودية.

وقال إن محاولات ميليشيا الحوثي لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين تم صدها وتدميرها.

كما أعلن عن اعتراض وتدمير الدفاعات الجوية 4 مسيرات أطلقها الحوثي نحو المنطقة الجنوبية، منها مسيرة استهدفت خميس مشيط، مشيرا إلى استمرار الميليشيا الحوثية العدائية بمحاولة استهداف المدنيين والأعيان المدنية.

كما قال "نتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين من المحاولات العدائية".

يذكر أنه في 3 يوليو الجاري، كان تحالف دعم الشرعية في اليمن أعلن إحباط "عمل عدائي وشيك".

وقال التحالف: "قواتنا المشتركة اتسمت بالكفاءة وأحبطت عملاً عدائياً وشيكاً". وأكد التحالف "اعتراض وتدمير هدف جوي معاد أطلقته ميليشيا الحوثي باتجاه السعودية".

ومنذ فترة تواصل تلك الميليشيا محاولاتها استهداف أعيان مدنية في المملكة، في محاولات أثارت إدانات عدة دول عربية وغربية، شددت على وقوفها إلى جانب المملكة وأمنها، شاجبة هجمات الحوثيين الإرهابية.