شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل / بمشاركة 25 طبيب.. بدء عملية فصل التوأم الطفيلي اليمني بعد قليل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تبدأ عملية فصل التوأم الطفيلي اليمني بالرياض، بعد وقت قصير، بحسب قناة الإخبارية.

وتستمر عملية فصل التوأم الطفيلي، لمدة 8 ساعات وفق إمكانات طبية متطورة، وبمشاركة 25 طبيب وإخصائي .

ويأتي هذا إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - بإجراء عملية فصل التوأم الطفيلي اليمني عائشة أحمد سعيد محيمود من محافظة المهرة، وذلك بمستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية بوزارة الحرس الوطني.