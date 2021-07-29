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عاجل / بمشاركة 25 طبيب.. بدء عملية فصل التوأم الطفيلي اليمني بعد قليل

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الدمام - شريف احمد - تبدأ عملية فصل التوأم الطفيلي اليمني بالرياض، بعد وقت قصير، بحسب قناة الإخبارية.

وتستمر عملية فصل التوأم الطفيلي، لمدة 8 ساعات وفق إمكانات طبية متطورة، وبمشاركة 25 طبيب وإخصائي .

ويأتي هذا إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - بإجراء عملية فصل التوأم الطفيلي اليمني عائشة أحمد سعيد محيمود من محافظة المهرة، وذلك بمستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية بوزارة الحرس الوطني.

أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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