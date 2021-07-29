، 28 برنامجًا للتطوير المهني الصيفي في مرحلته الرابعة بتعليم ينبع تنطلق الأحد القادم ،

- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
تنطلق بتعليم ينبع يوم الأحد القادم، أولى البرامج التدريبية ضمن مشروع التطوير المهني الصيفي في مرحلتها الرابعة 1442هـ- 2021م "عن بُعد"، التي تستهدف شاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية، وتشمل 28 برنامجًا في عدة مجالات، وتستمر حتى الـ11 من شهر محرم القادم.
وأوضحت المساعدة للشؤون التعليمية بتعليم ينبع أديبة بنت حميدي الفايدي، أن برامج التطوير المهني الصيفي التي اعتمدتها وزارة التعليم بالشراكة مع المركز الوطني للتطوير المهني والجامعات وإدارات التعليم؛ جاءت حرصًا منها على إتاحة فرص التطوير المهني لشاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية، والاستفادة من فترة الإجازة الصيفية وفترة عودة الهيئة التعليمية.
وأشارت "الفايدي" إلى أن البرامج التدريبية بتعليم المحافظة والتي ستقام على مدى شهر كامل؛ ستنفذ خلال الفترة الصباحية من الساعة (8 صباحًا وحتى 2 ظهرًا)، وستتضمن مجالات مختلفة ونوعية للتطوير المهني كمجال القيادة التربوية والمناهج وطرق التدريس، والتعليم الإلكتروني وتقنيات التعليم، والتربية الخاصة والصحة النفسية والاجتماعية، والتربية البدنية والدفاع عن النفس، والتثقيف المهني؛ داعية شاغلي الوظائف التعليمية إلى التسجيل في البرامج عبر المنجز الإلكتروني.
وقالت "الفايدي": إن الإدارة التعليمية أكدت ضرورة الالتزام بضوابط وشروط التسجيل، والمتضمنة: أن يكون المتدرب مسجلًا في برنامج "منجز" الإلكتروني، وأن يكون البرنامج الذي يتقدم له المرشح متوافقًا مع تخصصه أو مهام عمله، وأن يلتزم المتدرب بحضور كامل ساعات التدريب، وألا تزيد عدد برامج التدريب عن برنامج واحد في اليوم.
29 يوليو 2021 - 19 ذو الحجة 1442 08:26 AM
تستهدف شاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية28 برنامجًا للتطوير المهني الصيفي في مرحلته الرابعة بتعليم ينبع تنطلق الأحد القادم
تنطلق بتعليم ينبع يوم الأحد القادم، أولى البرامج التدريبية ضمن مشروع التطوير المهني الصيفي في مرحلتها الرابعة 1442هـ- 2021م "عن بُعد"، التي تستهدف شاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية، وتشمل 28 برنامجًا في عدة مجالات، وتستمر حتى الـ11 من شهر محرم القادم.
وأوضحت المساعدة للشؤون التعليمية بتعليم ينبع أديبة بنت حميدي الفايدي، أن برامج التطوير المهني الصيفي التي اعتمدتها وزارة التعليم بالشراكة مع المركز الوطني للتطوير المهني والجامعات وإدارات التعليم؛ جاءت حرصًا منها على إتاحة فرص التطوير المهني لشاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية، والاستفادة من فترة الإجازة الصيفية وفترة عودة الهيئة التعليمية.
وأشارت "الفايدي" إلى أن البرامج التدريبية بتعليم المحافظة والتي ستقام على مدى شهر كامل؛ ستنفذ خلال الفترة الصباحية من الساعة (8 صباحًا وحتى 2 ظهرًا)، وستتضمن مجالات مختلفة ونوعية للتطوير المهني كمجال القيادة التربوية والمناهج وطرق التدريس، والتعليم الإلكتروني وتقنيات التعليم، والتربية الخاصة والصحة النفسية والاجتماعية، والتربية البدنية والدفاع عن النفس، والتثقيف المهني؛ داعية شاغلي الوظائف التعليمية إلى التسجيل في البرامج عبر المنجز الإلكتروني.
وقالت "الفايدي": إن الإدارة التعليمية أكدت ضرورة الالتزام بضوابط وشروط التسجيل، والمتضمنة: أن يكون المتدرب مسجلًا في برنامج "منجز" الإلكتروني، وأن يكون البرنامج الذي يتقدم له المرشح متوافقًا مع تخصصه أو مهام عمله، وأن يلتزم المتدرب بحضور كامل ساعات التدريب، وألا تزيد عدد برامج التدريب عن برنامج واحد في اليوم.
، 28 برنامجًا للتطوير المهني الصيفي في مرحلته الرابعة بتعليم ينبع تنطلق الأحد القادم ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر 28 برنامجًا للتطوير المهني الصيفي في مرحلته الرابعة بتعليم ينبع تنطلق الأحد القادم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.