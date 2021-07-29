شكرا لمتابعة خبر عن رياح نشطة وسحب رعدية على المدينة المنورة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - المدينة المنورة (صدى):

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة - بمشيئة الله تعالى- تضمن رياحا نشطة وسحبا رعدية , تشمل تأثيراتها نشاطا للرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية، على المدينة المنورة ومحافظة الحناكية، مبيناً أن الحالة تبدأ الساعة الثانية عشرة ظهرا وتستمر حتى الساعة التاسعة مساء.

كما أصدر المركز تنبيهًا تضمن أمطارا رعدية تشمل تأثيراتها نشاطا للرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية على محافظتي المهد ووادي الفرع، مشيراً إلى أن الحالة تبدأ الساعة الثانية عشرة ظهرا وتستمر حتى الساعة التاسعة مساءً.