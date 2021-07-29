شكرا لمتابعة خبر عن مصطفى سيريتش: لولا السعودية لما كانت هناك دولة تسمى بالبوسنة والهرسك والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - ساراييفو (صدى):

ثمن مفتي البوسنة والهرسك السابق الدكتور مصطفى سيريتش، جهود المملكة وخادم الحرمين الشريفين الداعمة لبلاده.

وقال سيريتش: "لولا الله ثم السعودية لما كانت هناك دولة تسمى بالبوسنة والهرسك"، مضيفا: " مواقف الملك سلمان تاريخية ودعمه للبوسنة وشعبها محل تقدير".

وكان معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، في زيارة رسمية قبل أيام للبوسنة والهرسك، أكد خلالها أنها دولة تحتل مكانة كبيرة لدى خادم الحرمين الشريفين منذ أن كان أميراً لمنطقة الرياض، وهو من أكبر الداعمين لها ولشعبها، ومواقفه مشهودة ومسطرة.

وأكد آل الشيخ أن العلاقات بين البلدين متميزة، والقيادة تسعى دائماً لتعميق أواصر التعاون المشترك في مختلف المجالات التي تخدم الشعب البوسني الصديق.