شكرا لمتابعة خبر عن "العبد الكريم" يوجه نصيحة للراغبين في صناعة عطور محلية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

وجه فيصل العبدالكريم، المهتم بشؤون المستهلك، نصيحة للمقبلين على مجال العمل في صناعة ماركة محلية للعطور.

وقال العبد الكريم: "صناعة براند عطور ليست صعبة، ولكن أصعب عمل في كل القطاعات التجارية هو التسويق".

وتابع: "لذلك لا تتجه لتصنيع عطر لا يكلف 30 ريال وتريد بيعه بـ 350 وأكثر، وعندما تخسر تبدأ تستعطف وتهاجم بأن لا أحد يقبل يعلن لك بالمجان".

واختتم موجها قوله للعاملين بهذا المجال: "لأن مثلك مئات أولاً، ولأن مشكلتك قفزت كل الخطوات ولم تبدأ من الصفر".

وتفاعل مقدم البرامج حمود الفايز مع العبد الكريم، قائلا: "الزيوت العطرية الجيدة لوحدها تكلف بما لا يقل عن 56 ريال مع الضريبة، لكن غالبا الإشكالية بالمبيعات تقع عند عدم تقبل المستهلك أنها معبأة في السعودية مثلاً، وسبب لجوء البعض إلى تعبئة العطور في دول عربية لأنها أقل تكلفة بما لا يقل عن 60%".

فيما أكد أحد النشطاء على أهمية تسهيل وزارة التجارة لهذه الصناعة لفتح مجال للذين يرغبون في صنع عطور محلية فريدة.