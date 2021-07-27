شكرا لمتابعة خبر عن الإفراج عن المسؤول في واقعة حرق مواطن بالأردن والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

على خلفية واقعة تعرض شاب سعودي من ذوي الإعاقة، للحرق داخل مركز إيواء بالأردن، تفاجأت والدة الشاب بالإفراج عن مدير المركز.

وبعد تصريحات وزير التنمية الاجتماعية في الأردن حول إغلاق المركز وتحويل جميع المسؤولين للعدالة، اكتشفت أم الشاب أن مدير المركز خرج من السجن بكفالة، بحسب الوطن.

وأوضحت الأم أنه تم إخلاء مسؤوليته من الموضوع، بالرغم أنه من استلم ابنها حينها، محملة إياه كامل المسؤولية كونه هو المستلم وكون المنتفعين في أمانته.

وكانت عائلة الشاب المقيم في الأردن، كشفت عن تعرض ابنها صاحب الـ 18 عاما لحروق من الدرجة الثانية والثالثة، داخل أحد مراكز الإيواء، وشملت الحروق منطقة الأعضاء التناسلية، حيث تركه أحد المسؤولين بالرعاية خلال استحمامه لبرهة من الزمن، وفوجئ بأنه سكب الماء الساخن وأحرق نفسه.

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