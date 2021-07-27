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عقد مدرب الفريق الكروي الأول بنادي الأهلي، الألباني بيسنيك هاسي، اجتماعاً بلاعبي الفريق، مساء أمس الاثنين، قدم من خلاله عرضاً مرئياً تضمن كافة الملاحظات الفنية حول أداء الفريق في المباريات الودية الماضية، أمام أندية مستقبل الرجيش وأمل حمام سوسة والصفاقسي ( الفريق الثاني )، وذلك خلال معسكر الفريق الحالي في مدينة طبرقة التونسية.
الجدير بالذكر أن الأهلي يقيم معسكراً خارجياً وتحديداً في تونس، تحضيراً لمنافسات الموسم الرياضي الجديد 2021-2022، والذي سينطلق في أغسطس المقبل.
مدرب الأهلي يشرح ملاحظاته الفنية للاعبين.. من خلال عرض مرئيصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-07-27
عقد مدرب الفريق الكروي الأول بنادي الأهلي، الألباني بيسنيك هاسي، اجتماعاً بلاعبي الفريق، مساء أمس الاثنين، قدم من خلاله عرضاً مرئياً تضمن كافة الملاحظات الفنية حول أداء الفريق في المباريات الودية الماضية، أمام أندية مستقبل الرجيش وأمل حمام سوسة والصفاقسي ( الفريق الثاني )، وذلك خلال معسكر الفريق الحالي في مدينة طبرقة التونسية.
الجدير بالذكر أن الأهلي يقيم معسكراً خارجياً وتحديداً في تونس، تحضيراً لمنافسات الموسم الرياضي الجديد 2021-2022، والذي سينطلق في أغسطس المقبل.
27 يوليو 2021 - 17 ذو الحجة 1442
12:33 AM
خلال معسكر الفريق في تونس
عقد مدرب الفريق الكروي الأول بنادي الأهلي، الألباني بيسنيك هاسي، اجتماعاً بلاعبي الفريق، مساء أمس الاثنين، قدم من خلاله عرضاً مرئياً تضمن كافة الملاحظات الفنية حول أداء الفريق في المباريات الودية الماضية، أمام أندية مستقبل الرجيش وأمل حمام سوسة والصفاقسي ( الفريق الثاني )، وذلك خلال معسكر الفريق الحالي في مدينة طبرقة التونسية.
الجدير بالذكر أن الأهلي يقيم معسكراً خارجياً وتحديداً في تونس، تحضيراً لمنافسات الموسم الرياضي الجديد 2021-2022، والذي سينطلق في أغسطس المقبل.
، مدرب الأهلي يشرح ملاحظاته الفنية للاعبين.. من خلال عرض مرئي ،
المصدر : الخليج 365
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