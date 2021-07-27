، ضعف شبكة الاتصال والإنترنت يؤرق سكان "حي المطرفية" بالجبيل الصناعية ،

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على الرغم من التوسع العمراني المتسارع الذي تشهده مدينة الجبيل الصناعية وجاهزية البنية التحتية في كافة أحيائها، إلا أن مشكلة ضعف شبكة الاتصال والانترنت لا تزال تؤرق سكان حي المطرفية الجديد الذين اشتكوا من تعطل أعمالهم وتردي خدمات الاتصال حيث يعانون من انقطاعات مفاجئة في اتصالاتهم.
من جانبه، أوضح المواطن عبدالعزيز الزهراني، وهو أحد سكان الحي، أن معاناتهم بدأت منذ استلام المنزل، لاسيما أثناء العام الدراسي الماضي، حيث واجهوا صعوبة في حضور الحصص التعليمية الافتراضية؛ ما اضطرهم للصعود إلى أسطح المنازل ليتمكنوا من إنجاز أعمالهم، وحضور الأبناء للحصص الدراسية.
وتابع: "نأمل من الهيئة الملكية العمل سريعاً على تحسين شبكة الاتصال والإنترنت بالحي قبل بدء العام الدراسي الجديد، حتى لا تتجدد المعاناة، لاسيما وأن الحي يوجد به مشاريع سكنية جديدة حيث وصل عدد الوحدات السكنية القائمة حالياً إلى 2700 وحدة سكنية، تم تسليم 1900 وحده سكنية لأصحابها ويسكنون بها الآن".
من جانبها، تواصلت "الخليج 365" مع إدارة العلاقات العامة والإعلام بالهيئة الملكية بالجبيل لأخذ إفادتهم حول شكوى سكان حي المطرفية، إلا أننا لم نتلق أي رد حتى ساعة إعداد الخبر.
ضعف شبكة الاتصال والإنترنت يؤرق سكان "حي المطرفية" بالجبيل الصناعيةمحمد عبيد الخليج 365 2021-07-27
على الرغم من التوسع العمراني المتسارع الذي تشهده مدينة الجبيل الصناعية وجاهزية البنية التحتية في كافة أحيائها، إلا أن مشكلة ضعف شبكة الاتصال والانترنت لا تزال تؤرق سكان حي المطرفية الجديد الذين اشتكوا من تعطل أعمالهم وتردي خدمات الاتصال حيث يعانون من انقطاعات مفاجئة في اتصالاتهم.
من جانبه، أوضح المواطن عبدالعزيز الزهراني، وهو أحد سكان الحي، أن معاناتهم بدأت منذ استلام المنزل، لاسيما أثناء العام الدراسي الماضي، حيث واجهوا صعوبة في حضور الحصص التعليمية الافتراضية؛ ما اضطرهم للصعود إلى أسطح المنازل ليتمكنوا من إنجاز أعمالهم، وحضور الأبناء للحصص الدراسية.
وتابع: "نأمل من الهيئة الملكية العمل سريعاً على تحسين شبكة الاتصال والإنترنت بالحي قبل بدء العام الدراسي الجديد، حتى لا تتجدد المعاناة، لاسيما وأن الحي يوجد به مشاريع سكنية جديدة حيث وصل عدد الوحدات السكنية القائمة حالياً إلى 2700 وحدة سكنية، تم تسليم 1900 وحده سكنية لأصحابها ويسكنون بها الآن".
من جانبها، تواصلت "الخليج 365" مع إدارة العلاقات العامة والإعلام بالهيئة الملكية بالجبيل لأخذ إفادتهم حول شكوى سكان حي المطرفية، إلا أننا لم نتلق أي رد حتى ساعة إعداد الخبر.
27 يوليو 2021 - 17 ذو الحجة 1442
12:11 AM
طالبوا بتحسينها قبل بدء العام الدراسي الجديد حتى لا تتجدد المعاناة
على الرغم من التوسع العمراني المتسارع الذي تشهده مدينة الجبيل الصناعية وجاهزية البنية التحتية في كافة أحيائها، إلا أن مشكلة ضعف شبكة الاتصال والانترنت لا تزال تؤرق سكان حي المطرفية الجديد الذين اشتكوا من تعطل أعمالهم وتردي خدمات الاتصال حيث يعانون من انقطاعات مفاجئة في اتصالاتهم.
من جانبه، أوضح المواطن عبدالعزيز الزهراني، وهو أحد سكان الحي، أن معاناتهم بدأت منذ استلام المنزل، لاسيما أثناء العام الدراسي الماضي، حيث واجهوا صعوبة في حضور الحصص التعليمية الافتراضية؛ ما اضطرهم للصعود إلى أسطح المنازل ليتمكنوا من إنجاز أعمالهم، وحضور الأبناء للحصص الدراسية.
وتابع: "نأمل من الهيئة الملكية العمل سريعاً على تحسين شبكة الاتصال والإنترنت بالحي قبل بدء العام الدراسي الجديد، حتى لا تتجدد المعاناة، لاسيما وأن الحي يوجد به مشاريع سكنية جديدة حيث وصل عدد الوحدات السكنية القائمة حالياً إلى 2700 وحدة سكنية، تم تسليم 1900 وحده سكنية لأصحابها ويسكنون بها الآن".
من جانبها، تواصلت "الخليج 365" مع إدارة العلاقات العامة والإعلام بالهيئة الملكية بالجبيل لأخذ إفادتهم حول شكوى سكان حي المطرفية، إلا أننا لم نتلق أي رد حتى ساعة إعداد الخبر.
، ضعف شبكة الاتصال والإنترنت يؤرق سكان "حي المطرفية" بالجبيل الصناعية ،
المصدر : الخليج 365
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