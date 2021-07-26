«الأرصاد»: السيول المنقولة من أخطر الظواهر الجوية على المملكة الفترة الماضية

الرياض - محمد عبدالله - قال المتحدث باسم الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة حسين القحطاني إن السيول المنقولة من أخطر الظواهر الجوية التي مرت بها المملكة خلال الفترة الماضية، كونها تأتي بالأمطار من المرتفعات الجبلية البعيدة لتصب في مناطق لا تمر بأية ظاهرة جوية، الأمر الذي لا يمنحها الاهتمام الكافي من جانب الأفراد.

وأوضح، القحطاني، في تصريحات لقناة «الإخبارية»، أنه لهذه الأسباب تعد السيول المنقولة من أكثر الإشكاليات التي تواجه الجهات الخدمية المتعاملة مع الظواهر الجوية، نظرًا لخطورتها في المناطق الساحلية المحاذية للمرتفعات الجبلية، لافتًا إلى أن توقعات المركز الوطني للأرصاد تشير إلى استقرار هذه الحالة.

وتوقع متحدث الأرصاد أن تبدأ أجواء المملكة في الاستقرار مع بقاء فرصة تكون السحب على المرتفعات الجبلية.

وأضاف القحطاني: من المتوقع أن تعاود درجات الحرارة إلى معدلاتها الطبيعية، خاصة مع دخول شهر أغسطس، حيث تكون الحرارة في أعلى معدلاتها.

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