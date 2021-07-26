بالأرقام.. «الأرصاد» تعلن درجة حرارة مصايف المملكة

الرياض - محمد عبدالله - كشف المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأحد، عن حالة أجواء المصايف في المملكة العربية السعودية بالدرجة المئوية.

وشارك المركز، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، تغريدة أوضح من خلالها بيان درجات الحرارة العظمى بأجواء المصايف لهذا اليوم؛ حيث سجلت السودة أقل درجة حرارة فيما حلت الطائف في مرتبة الأشد حرارة.

وسجلت السودة 22 درجة مئوية والنماص 25 درجة، بينما وصلت درجة الحرارة في كل من بللحمر وتنومة 27 درحة وسجلت كل من بللسمر والهدا والشفا درجة حرارة 28 درجة مئوية، فيما بلغت درجة حرارة الطقس في الباحة وبلجرشي 29 درجة وسجلت أبها 30 درجة مئوية، ووصلت الحرارة في الطائف إلى 33 درجة مئوية.

وفي هذا الإطار، أعلن المركز الوطني للأرصاد الجوية أن 7 مدن في المملكة سجلت الأعلى حرارة اليوم.

وقال مركز الأرصاد، في بيان صادر عنه اليوم، إن مدن المملكة الأعلى حرارة لهذا اليوم، هي النعيرية (محطة أتوماتيكية) 46.9 درجة مئوية، مشيرًا إلى أن القيصومة وحفر الباطن سجلتا 48 درجة.

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