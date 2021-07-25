شكرا لمتابعة خبر عن تطورات جديدة في حادث الاعتداء على 3 أطباء بمستشفى في مكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

كشف المتحدث الرسمي لتجمع مكة المكرمة الصحي، حاتم المسعودي، آخر تطورات حادثة الاعتداء على 3 أطباء بمستشفى في مكة المكرمة.

ولفت إلى أنه فور وقوع الحادث تم فتح تحقيق في الحادثة، وإحالة المعتدين إلى الجهات ذات الاختصاص، وذلك بحسب ما ذكره بقناة "الإخبارية".

وأشار إلى أنه تم تشكيل لجنة لمتابعة الحادث من خلال الإدارة القانونية للتجمع، ومحاسبة المعتدين من خلال الجهات المختصة.

وأكد أن الاعتداء على الممارس الصحي سواء لفظيًا أو جسديًا جريمة يعاقب عليها القانون، وتصل العقوبة فيها إلى 10 سنوات سجن، وغرامة تقدر بنحو مليون ريال.

يذكر أن أقارب شخص متوفى بأحد مستشفيات مكة المكرمة، قاموا بالاعتداء على 3 أطباء بعد دخولهم في مشادة كلامية.

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