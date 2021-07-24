محمد بن مسعود - الدمام - 64 وفاة خلال الساعات الـ 24 الماضية سجلت المملكة المتحدة 36,389 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) و 64 وفاة خلال الساعات الـ 24 الماضية. وأفادت وزارة الصحة البريطانية أمس أن العدد الإجمالي للإصابات ارتفع إلى 5,637,975 ، فيما بلغت حصيلة الوفيات 129,044.بريطانيا فيروس كورونا الجديد 24 يوليو 2021 - 14 ذو الحجة 1442 12:20 AM 64 وفاة خلال الساعات الـ 24 الماضية المملكة المتحدة تسجّل 36,389 إصابة جديدة بفيروس كورونا المملكة المتحدة تسجّل 36,389 إصابة جديدة بفيروس كورونا سجلت المملكة المتحدة 36,389 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) و 64 وفاة خلال الساعات الـ 24 الماضية. وأفادت وزارة الصحة البريطانية أمس أن العدد الإجمالي للإصابات ارتفع إلى 5,637,975 ، فيما بلغت حصيلة الوفيات 129,044. الكلمات المفتاحية ، المملكة المتحدة تسجّل 36,389 إصابة جديدة بفيروس كورونا ،

المصدر : الخليج 365

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