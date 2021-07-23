وفد من أهالي القطيف يقدم العزاء لنائب أمير الشرقية في وفاة والدته

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-24

متابعات الخليج 365 - الشرقية

قدم وفد من أهالي القطيف التعزية إلى نائب أمير منطقة الشرقية، الأمير أحمد بن فهد بن سلمان، في وفاة والدته الأميرة نوف بنت خالد بن عبدالله (رحمها الله).

وفاة الأميرة نوف:

وصدر عن الديوان الملكي يوم 20 يوليو البيان التالي:

“بيان من الديوان الملكي”

انتقلت إلى رحمة الله تعالى صاحبة السمو الأميرة نوف بنت خالد بن عبدالله بن عبدالرحمن آل سعود، وسيصلى عليها- إن شاء الله- الأربعاء الموافق 11/ 12/ 1442هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.

تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه، وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.

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