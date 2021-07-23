شكرا لمتابعة خبر عن سائق يتعمد قطع الإشارة الحمراء عدة مرات في أحد مناطق المملكة "فيديو" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - سعيد العجل (صدى):

أظهر مقطع فيديو متداول سائق مركبة يتعمد قطع الإشارة الحمراء عدة مرات في أحد مناطق المملكة.

وبدا في الفيديو، قائد المركبة يتقدم بها ثم يعود للخلف عدة مرات أثناء التوقف بالإشارة الحمراء في إحدى المناطق.

وقال موثق الفيديو:"شوفوا يا شباب يقدم ويؤخر هل السيارة مسروقة أم لا!"، مضيفا:"شوفوا الحركة كيف هذي رابع أو خامس مرة يقدم ويؤخر شوفوا الإشارة".

وطرح موثق الفيديو، سؤالا:"وش المقصود بالحركة هذي؟"، حيث انتشر المقطع على نطاق واسع.