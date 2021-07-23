، منذ كان أميراً.. حاج فلسطيني: فضل الملك سلمان علينا وعلى قضيتنا كبير ،

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أكد حاج من فلسطين مقيم بالمملكة، "أن الملك سلمان بن عبدالعزيز –يحفظه الله- له فضل كبير على الفلسطينييّن منذ أن كان أميراً للرياض من قبل 30 عامًا، وهو يدعم القضية الفلسطينية وله فضل كبير علينا ولا ننكر هذا أبداً".
جاء ذلك، خلال لقاء تلفزيوني أجرته قناة سعودي 24 الفضائية، اليوم، خلال تواجده في مشعر منى أثناء تأديته مناسك الحج في هذا العام الاستثنائي.
وقال الحاج الفلسطيني، إن المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان -يحفظهما الله- لها فضل كبير على الفلسطينيين سواءً على مستوى القضية أو حتى على المقيمين بالمملكة.
وأضاف: "الفضل ما زال لحد اليوم، ونحن نحترم المملكة العربية السعودية وقيادتها ولهم منا كل الود والاحترام والطاعة ونحطهم على رؤوسنا كلهم"، مشيداً في الوقت ذاته بالجهود الكبيرة من حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين من جميع النواحي الخدمية والأمنية والتوسعات الكبيرة مما سهل لجميع الحجاج أداء شعائرهم بكل يسر وسهولة.
23 يوليو 2021 - 13 ذو الحجة 1442 12:22 AM
قال: نحترم المملكة وقيادتها ولهم منا كل الود والطاعة ونحطهم على رؤوسنامنذ كان أميراً.. حاج فلسطيني: فضل الملك سلمان علينا وعلى قضيتنا كبير
أكد حاج من فلسطين مقيم بالمملكة، "أن الملك سلمان بن عبدالعزيز –يحفظه الله- له فضل كبير على الفلسطينييّن منذ أن كان أميراً للرياض من قبل 30 عامًا، وهو يدعم القضية الفلسطينية وله فضل كبير علينا ولا ننكر هذا أبداً".
جاء ذلك، خلال لقاء تلفزيوني أجرته قناة سعودي 24 الفضائية، اليوم، خلال تواجده في مشعر منى أثناء تأديته مناسك الحج في هذا العام الاستثنائي.
وقال الحاج الفلسطيني، إن المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان -يحفظهما الله- لها فضل كبير على الفلسطينيين سواءً على مستوى القضية أو حتى على المقيمين بالمملكة.
وأضاف: "الفضل ما زال لحد اليوم، ونحن نحترم المملكة العربية السعودية وقيادتها ولهم منا كل الود والاحترام والطاعة ونحطهم على رؤوسنا كلهم"، مشيداً في الوقت ذاته بالجهود الكبيرة من حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين من جميع النواحي الخدمية والأمنية والتوسعات الكبيرة مما سهل لجميع الحجاج أداء شعائرهم بكل يسر وسهولة.
، منذ كان أميراً.. حاج فلسطيني: فضل الملك سلمان علينا وعلى قضيتنا كبير ،
المصدر : الخليج 365
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