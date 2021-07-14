المربع لـ"دوت الخليج": أجهزة حديثة للكشف عن المجهولين

قال نائب مدير عام المديرية العامة للجوازات قائد قوات الجوازات بحج هذا العام، اللواء الدكتور صالح المربع، لـ«دوت الخليج» إن «الجوازات» تقدم خدمات عديدة، وتمتلك تقنية متطورة، ولديها الكوادر المدربة والمؤهلة والمحترفة، والأجهزة الحديثة، للكشف عن هويات الأشخاص، سواء المجهولين أو الموجودين في المستشفيات أو بالحوادث التي لا تعرف هوياتهم، مشيرا إلى أن المديرية العامة للجوازات لديها أجهزة متنقلة وأجهزة لرفع الخصائص الحيوية، للتأكد والتحقق من هويات الأشخاص، وهنالك تجارب ناجحة في ذلك، وهذه الأجهزة من أفضل الأجهزة المتطورة على مستوى العالم، وتم التعامل معها على أكمل وجه، وسبق أن تم ضبط أشخاص مطلوبين من خلالها.

وقال «المربع»: في هذا العام تمت الاستعانة بالأجهزة الجديدة، وحكومة خادم الحرمين الشريفين، دائما وأبدا، تدعم وزارة الداخلية بأحدث الأجهزة المتطورة في مجال الأمن.