شكرا لقرائتكم خبر عن مختصون لـ "اليوم" : خلط اللقاحات آمن ومنظمة الصحة لم تحذر منها والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - - د. حوراء البيات: هناك دراسات تشير إلى أن الخلط يعزز المناعة

- د. عائشة العصيل: خلط استرازينيكا و فايزر كانت نتائجه مبشرة

أكد مختصون لـ " اليوم " بأن ما يتم تداوله عن خطورة خلط اللقاحات وتدول نشر كلام على لسان كبيرة العلماء في منظمة الصحة العالمية سوميا سواميناثان غير دقيق وهناك أخطاء في الترجمة ، موضحين أن حديثها أشار الى خطورة اللقاحات التي لا تتم الدراسة والأبحاث عليها ، فيما يبقى الخلط بين لقاحين فايزر واسترازينيكا آمن من خلال الدراسات والابحاث الطويلة التي أجريت عليه في العديد من دول العالم .

وبيَّنت استشارية الأمراض المعدية د. حوراء البيات : "هناك لغط حول ما صدر عن منظمة الصحة العالمية كونة لا يتجاوز تصريح بعدم خلط اللقاحات ولم يتم ذكر لقاح معين بل هناك دراسات وأوراق علمية تشير إلى أن هناك تعزيز للمناعة والأجسام المضادة لفيروس كورونا عند خلط نوعين مختلفين من اللقاحات ، وهناك سبع دول أجرت الخلط بين اللقاحات من ضمنها البحرين والإمارات العربية المتحدة اعتمدوا سينوفارم الصيني جرعتين والثالثة فايزر، وأمريكا اعتمدت خلط أي نوع وكندا اعتمدت جرعة استرازينيكا جرعة أولى والجرعح الثانية إما فايزر أو موديرنا ، وإيطاليا وإسبانيا اعتمدت استرازينيكا كجرعة أولى لمن هم دون الستين والجرعة الأخرى من أي لقاح آخر وكوريا الجنوبية أيضا اعتمدت استرزينيكا كجرعة أولى وفايزر كجرعة ثانية ولم يتم رصد أي أعراض غير المتعارف عليها عند أخذ أي نوع من اللقاح بل تضمنت تعزيز نوعين من خط الدفاع في جسم الإنسان " .

وقالت استشاري الأمراض الباطنية بمستشفى الملك فهد الجامعي في جامعة الإمام عبدالرحمن د. عائشة العصيل : " للأسف تم تداول حديث د. سوميا كبيرة العلماء في منظمة الصحة العالمية بشكل خاطئ و الترجمة الحرفية لكلامها هو أنه توجد أبحاث منشورة و هي متعلقة بخلط اللقاحين استرازينيكا و فايزر و تمت الدراسات في أوروبا و التي كانت نتائجها مبشرة و آمنه و أن الأجسام المناعية المضادة كانت أقوى و انها تنتظر المزيد من الابحاث عن خلط أو دمج لقاحات أخرى، والفوضى المقصودة في قولها هو خلط لقاحات أخرى بدون دراسات، وخلط اللقاحات ليست تقنية جديدة بل قديمة ".

وأضافت " العصيل " : وزارة الصحة السعودية لا تعتمد اي قرار الا بعد دراسات و أبحاث منشورة في مجلات معتمدة عالميا ، فليطمئن الجميع و لا ينجرف وراء الإشاعات و اخذ الحقائق من مصادرها اي وزارة الصحة أو الاطباء او القطاع الطبي فهم في قلب الحدث و الحمد لله شاهدنا الفرق في الارقام بين السنة الماضية والان ، و قريبا نقترب من تحقيق الاهداف ".