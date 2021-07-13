تنبيهات الأرصاد.. أمطار رعدية على عسير وجازان ونجران

الرياض - محمد عبدالله - نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم الثلاثاء، إلى هطول أمطار رعدية، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطًا في الرياح السطحية وتدنيًّا في مدى الرؤية، على مناطق (عسير وجازان ونجران) خلال الساعات المقبلة.

وأوضح المركز عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر» أنّ التنبيه في منطقة عسير يشمل (الحرجة- سراة عبيدة- ظهران الجنوب)، مشيرًا إلى أنّ الحالة تستمر حتى الساعة التاسعة مساء.

كما نبّه إلى حالةٍ مماثلةٍ في منطقة نجران، تضمَّنت أمطارًا رعدية تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطًا في الرياح السطحية وتدنيًّا في مدى الرؤية، موضحًا أنَّها تستمر حتى الساعة الثامنة مساءً، وتشمل (بدر الجنوب- ثار- حبونا).

وأصدر المركز تنبيهًا إلى منطقة جازان تضمن أمطارًا رعدية تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطًا في الرياح السطحية وتدنيًّا في مدى الرؤية، مشيرًا إلى أنَّ الحالة تستمر حتى التاسعة مساء، وتشمل (الحرث- الدائر- الريث- العارضة- العيدابي- فيفا).