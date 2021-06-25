، إطلاق المرحلة الثانية للتسجيل إلكترونياً في الحج.. خطوات واشتراطات وباقات ،

- 1/3
- 2/3
- 3/3
أطلقت وزارة الحج والعمرة، المرحلة الثانية للتسجيل في المسار الإلكتروني لحج 1442هـ؛ والذي بدأ من اليوم حتى تاريخ 29 ذي القعدة الجاري.
وأكدت الوزارة أن القبول النهائي يعتمد على توافر الاشتراطات والمعايير والأماكن المتاحة.
وتضمنت خطوات المرحلة الثانية من التسجيل في المسار الإلكتروني لـ"حج 1442هـ"، الآتي: إرسال رسائل نصية للمؤهلين للحج حسب فئات المفاضلة، ثم دخول المؤهل على البوابة الإلكترونية للتحقق من البيانات الشخصية واستعراض الضوابط والشروط، وللمتأهل إمكانية إضافة مرافق واحد ممن الخليج 365 وأن تقدم بالتسجيل.
كما تضمنت الخطوات؛ استعراض الباقات المتاحة وحجز الباقة المناسبة، وإصدار أجور الخدمات والدفع الإلكتروني عبر نظام سداد؛ ثم وصدور تصريح الحج.
وبإمكان اختيار الباقات من خلال الرابط الاتي: "https://localhaj.haj.gov.sa/"؛ حيث اعتمدت وزارة الحج والعمرة ثلاث باقات خدمة فقط، هي:
- ضيافة مميزة "أبراج" لتكون ابتداءً من (16.560.50) ريالًا للحاج الواحد قبل إضافة الضريبة المضافة.
- الباقة الثانية هي ضيافة مميزة "مخيمات" لتكون ابتداءً من (14.381.95) ريالًا للحاج الواحد قبل إضافة الضريبة المضافة.
- الباقة الثالثة هي ضيافة "مخيمات" لتكون ابتداءً من (12.113.95) ريالًا للحاج الواحد قبل إضافة الضريبة المضافة.
25 يونيو 2021 - 15 ذو القعدة 1442 02:37 PM
تستمر لـ29 ذي القعدة.. والوزارة: القبول النهائي وفق المعايير والأماكن المتاحةإطلاق المرحلة الثانية للتسجيل إلكترونياً في الحج.. خطوات واشتراطات وباقات
أطلقت وزارة الحج والعمرة، المرحلة الثانية للتسجيل في المسار الإلكتروني لحج 1442هـ؛ والذي بدأ من اليوم حتى تاريخ 29 ذي القعدة الجاري.
وأكدت الوزارة أن القبول النهائي يعتمد على توافر الاشتراطات والمعايير والأماكن المتاحة.
وتضمنت خطوات المرحلة الثانية من التسجيل في المسار الإلكتروني لـ"حج 1442هـ"، الآتي: إرسال رسائل نصية للمؤهلين للحج حسب فئات المفاضلة، ثم دخول المؤهل على البوابة الإلكترونية للتحقق من البيانات الشخصية واستعراض الضوابط والشروط، وللمتأهل إمكانية إضافة مرافق واحد ممن الخليج 365 وأن تقدم بالتسجيل.
كما تضمنت الخطوات؛ استعراض الباقات المتاحة وحجز الباقة المناسبة، وإصدار أجور الخدمات والدفع الإلكتروني عبر نظام سداد؛ ثم وصدور تصريح الحج.
وبإمكان اختيار الباقات من خلال الرابط الاتي: "https://localhaj.haj.gov.sa/"؛ حيث اعتمدت وزارة الحج والعمرة ثلاث باقات خدمة فقط، هي:
- ضيافة مميزة "أبراج" لتكون ابتداءً من (16.560.50) ريالًا للحاج الواحد قبل إضافة الضريبة المضافة.
- الباقة الثانية هي ضيافة مميزة "مخيمات" لتكون ابتداءً من (14.381.95) ريالًا للحاج الواحد قبل إضافة الضريبة المضافة.
- الباقة الثالثة هي ضيافة "مخيمات" لتكون ابتداءً من (12.113.95) ريالًا للحاج الواحد قبل إضافة الضريبة المضافة.
، إطلاق المرحلة الثانية للتسجيل إلكترونياً في الحج.. خطوات واشتراطات وباقات ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر إطلاق المرحلة الثانية للتسجيل إلكترونياً في الحج.. خطوات واشتراطات وباقات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.