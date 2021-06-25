شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. أمير عسير يرد ببيت شعر على مواطن تمنى استضافته في مكان يليق به والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أبها (صدى):

استجاب أمير منطقة عسير، الأمير تركي بن طلال، لدعوة أحد المواطنين بزيارة منزله بقرية الأصفاء التابعة لمركز بني عمرو في محافظة النماص .

وبين مقطع فيديو زيارة أمير عسير لمنزل المواطن ، وفرحة المواطن الكبيرة التي ظهرت خلال حديثه مع الأمير تركي بن طلال بعد تلبية دعوته .

وقال المواطن أنه تمنى استضافة الأمير في مقام يليق به، بدلاً من منزله المتواضع، ليرد عليه الأمير تركي ببيت شعري للشاعرة ميسون بنت بحدل، قائلا: "لبيتٌ تخفق الأرواح فيه أحب إليَّ من قصر منيف".

وأثار الفيديو الذي تداول على مواقع التواصل الاجتماعي إعجاب النشطاء ، حيث أثنوا على تواضع الأمير تركي بن طلال ورده البليغ على المواطن.