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بالفيديو.. أمير عسير يرد ببيت شعر على مواطن تمنى استضافته في مكان يليق به

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الرياض - علي القحطاني - أبها (صدى):

استجاب أمير منطقة عسير، الأمير تركي بن طلال، لدعوة أحد المواطنين بزيارة منزله بقرية الأصفاء التابعة لمركز بني عمرو في محافظة النماص .

وبين مقطع فيديو زيارة أمير عسير لمنزل المواطن ، وفرحة المواطن الكبيرة التي ظهرت خلال حديثه مع الأمير تركي بن طلال بعد تلبية دعوته .

وقال المواطن أنه تمنى استضافة الأمير في مقام يليق به، بدلاً من منزله المتواضع، ليرد عليه الأمير تركي ببيت شعري للشاعرة ميسون بنت بحدل، قائلا: "لبيتٌ تخفق الأرواح فيه أحب إليَّ من قصر منيف".

وأثار الفيديو الذي تداول على مواقع التواصل الاجتماعي إعجاب النشطاء ، حيث أثنوا على تواضع الأمير تركي بن طلال ورده البليغ على المواطن.

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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