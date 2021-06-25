ضبط مواطنَين امتهنا الاعتداء على عمال محطات الوقود وسلب الأموال بحائل

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-25

متابعات الخليج 365 - حائل

تمكنت شرطة منطقة حائل من القبض على مواطنَين ارتكبا (3) جرائم بذات النمط والسلوك الإجرامي، تمثلت في الاعتداء على العاملين في محطات تعبئة الوقود وسلب ما بحوزتهم من مبالغ مالية.

الاعتداء على عمال محطات الوقود

وصَرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة حائل النقيب طارق النصار، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت – بفضل الله – عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على مواطنَين في العقدين الثالث والرابع من العمر، ارتكبا (3) جرائم بذات النمط والسلوك الإجرامي بمدينة حائل، تمثلت في الاعتداء على العاملين في محطات تعبئة الوقود وسلب ما بحوزتهم من مبالغ مالية.

اتخاذ الإجراءات النظامية الأولية

وأضاف النقيب طارق النصار أنه جرى إيقافهما واتخاذ بحقهما الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهما إلى فرع النيابة العامة.

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