تعيين محافظ صندوق الاستثمارات ياسر الرميان في مجلس إدارة شركة هندية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-25

متابعات الخليج 365- ترجمة: منة الله أشرف

تم تعيين رئيس مجلس إدارة أرامكو السعودية ومحافظ صندوق الاستثمارات العامة في المملكة، ياسر الرميان، في مجلس إدارة شركة ريلاينس إندستريز ليمتد كمدير مستقل، تمهيدًا لصفقة بقيمة 15 مليار دولار أمريكي.

بداية تدويل ريلاينس

وبحسب صحيفة Economic Times الهندية، قال موكيش أمباني، رئيس مجلس إدارة ريلاينس: أرحب بسعادة ياسر الرميان، رئيس مجلس إدارة أرامكو السعودية ومحافظ صندوق الاستثمارات العامة، للانضمام إلى مجلس إدارة شركة ريلاينس إندستريز كعضو مستقل، إن انضمامه إلى مجلس إدارتنا هو بداية تدويل ريلاينس.

وتابع: استمرار المشاركة والعزم من كلا الجانبين، حتى أثناء هذا الوباء، دليل على العلاقة القوية بين أرامكو السعودية وريلاينس، وأتوقع أن يتم إضفاء الطابع الرسمي على شراكتنا بطريقة سريعة هذا العام.

وبحسب تقرير الصحيفة الهندية، فإن ياسر الرميان هو من أكثر صناع القرار تأثيرًا في عالم الطاقة والاستثمار، وهو في قلب خطط السعودية لتحويل الاقتصاد من خلال إنشاء قطاعات جديدة وتنويع الإيرادات بعيدًا عن النفط.

صفقة أرامكو وريلاينس

ولفت التقرير إلى أن كلا الشركتين أعلنتا في أغسطس 2019 عن محادثات لبيع حصة 20%، التي تضم مصفاتي نفط مزدوجة في جامناجار في ولاية غوجارات وأصول بتروكيماوية، إلى أكبر مصدر للنفط في العالم.

وكان من المقرر إبرام الصفقة بحلول مارس 2020 لكنها تأجلت لأسباب لم تكشف عنها أي من الشركتين، واستؤنفت المحادثات هذا العام.



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