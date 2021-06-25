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النفط يرتفع وبرنت يسجل 75.56 دولار للبرميل

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-25

النفط يرتفع وبرنت يسجل 75.56 دولار للبرميل

مدعومة بانخفاض المخزونات الأمريكية

متابعات الخليج 365 - متابعة

سجلت أسعار النفط، مساء أمس الخميس، ارتفاعًا عند التسوية، مدعومةً بانخفاض المخزونات الأمريكية.

سعر خام برنت

وارتفع سعر خام برنت 37 سنتًا أو ما يعادل 0.5 بالمئة إلى 75.56 دولار للبرميل عند التسوية.

الخام الأمريكي

في سياق متصل، زاد سعر الخام الأمريكي 22 سنتًا إلى 73.30 دولار للبرميل.
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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