، بعد تحقيقها ذهبية بطولة المملكة.. فيصل بن فهد بن مقرن يستقبل لاعبة نادي حائل ،

محمد بن مسعود - الدمام - استقبل الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبد العزيز نائب أمير ‏منطقة حائل بمكتبه اليوم، لاعبة نادي حائل لذوي الإعاقة سلطانة العنزي؛ لحصولها ‏على الميدالية الذهبية في لعبة الصولجان في بطولة المملكة المفتوحة لألعاب القوى ‏لجميع الإعاقات (بنات) بالطائف، بحضور مدير فرع وزارة الرياضة بالمنطقة أحمد ‏روزي، ورئيس مجلس إدارة نادي ذوي الإعاقة بالمنطقة عبد السلام العامر.‏

ونوه نائب أمير منطقة حائل إلى دعم القيادة الحكيمة للرياضة والرياضيين، ‏مشيدًا بحرص ومتابعة وزير الرياضة وتشجيع ذوي الإعاقة.‏

وقدم شكره للاعبة سلطانة العنزي وذويها والأجهزة الفنية والإدارية ‏المتابعة لها، متمنيًا لها مزيدًا من التوفيق والنجاح، وفي ختام الاستقبال التقطت الصور التذكارية. ‏