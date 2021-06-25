، بعد تحقيقها ذهبية بطولة المملكة.. فيصل بن فهد بن مقرن يستقبل لاعبة نادي حائل ،

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محمد بن مسعود - الدمام - استقبل الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبد العزيز نائب أمير منطقة حائل بمكتبه اليوم، لاعبة نادي حائل لذوي الإعاقة سلطانة العنزي؛ لحصولها على الميدالية الذهبية في لعبة الصولجان في بطولة المملكة المفتوحة لألعاب القوى لجميع الإعاقات (بنات) بالطائف، بحضور مدير فرع وزارة الرياضة بالمنطقة أحمد روزي، ورئيس مجلس إدارة نادي ذوي الإعاقة بالمنطقة عبد السلام العامر.
ونوه نائب أمير منطقة حائل إلى دعم القيادة الحكيمة للرياضة والرياضيين، مشيدًا بحرص ومتابعة وزير الرياضة وتشجيع ذوي الإعاقة.
وقدم شكره للاعبة سلطانة العنزي وذويها والأجهزة الفنية والإدارية المتابعة لها، متمنيًا لها مزيدًا من التوفيق والنجاح، وفي ختام الاستقبال التقطت الصور التذكارية.
بعد تحقيقها ذهبية بطولة المملكة.. فيصل بن فهد بن مقرن يستقبل لاعبة نادي حائلصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-06-24
استقبل الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبد العزيز نائب أمير منطقة حائل بمكتبه اليوم، لاعبة نادي حائل لذوي الإعاقة سلطانة العنزي؛ لحصولها على الميدالية الذهبية في لعبة الصولجان في بطولة المملكة المفتوحة لألعاب القوى لجميع الإعاقات (بنات) بالطائف، بحضور مدير فرع وزارة الرياضة بالمنطقة أحمد روزي، ورئيس مجلس إدارة نادي ذوي الإعاقة بالمنطقة عبد السلام العامر.
ونوه نائب أمير منطقة حائل إلى دعم القيادة الحكيمة للرياضة والرياضيين، مشيدًا بحرص ومتابعة وزير الرياضة وتشجيع ذوي الإعاقة.
وقدم شكره للاعبة سلطانة العنزي وذويها والأجهزة الفنية والإدارية المتابعة لها، متمنيًا لها مزيدًا من التوفيق والنجاح، وفي ختام الاستقبال التقطت الصور التذكارية.
24 يونيو 2021 - 14 ذو القعدة 1442
09:34 PM
استقبل الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبد العزيز نائب أمير منطقة حائل بمكتبه اليوم، لاعبة نادي حائل لذوي الإعاقة سلطانة العنزي؛ لحصولها على الميدالية الذهبية في لعبة الصولجان في بطولة المملكة المفتوحة لألعاب القوى لجميع الإعاقات (بنات) بالطائف، بحضور مدير فرع وزارة الرياضة بالمنطقة أحمد روزي، ورئيس مجلس إدارة نادي ذوي الإعاقة بالمنطقة عبد السلام العامر.
ونوه نائب أمير منطقة حائل إلى دعم القيادة الحكيمة للرياضة والرياضيين، مشيدًا بحرص ومتابعة وزير الرياضة وتشجيع ذوي الإعاقة.
وقدم شكره للاعبة سلطانة العنزي وذويها والأجهزة الفنية والإدارية المتابعة لها، متمنيًا لها مزيدًا من التوفيق والنجاح، وفي ختام الاستقبال التقطت الصور التذكارية.
، بعد تحقيقها ذهبية بطولة المملكة.. فيصل بن فهد بن مقرن يستقبل لاعبة نادي حائل ،
المصدر : الخليج 365
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