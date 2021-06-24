شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الشورى يشارك في جلسة البرلمان العربي ويتسلم وسام التميز والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يشارك رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ السبت القادم في أعمال الجلسة العامة من دور الانعقاد الأول للفصل التشريعي الثالث للبرلمان العربي والتي ستعقد في العاصمة المصرية القاهرة، وذلك على رأس وفد من المجلس تلبيةً لدعوة تلقاها من معالي رئيس البرلمان عادل بن عبدالرحمن العسومي.

وسيلقي رئيس مجلس الشورى في افتتاح الجلسة العامة للبرلمان العربي كلمة افتتاحية، كما يتسلم معاليه خلالها وسام التميز العربي الذي يمنحه البرلمان العربي لأصحاب المعالي رؤساء البرلمانات العربية والشخصيات الرفيعة, وذلك تقديراً لدور المملكة في الدفاع عن قضايا الأمة العربية وصيانة الأمن القومي العربي، وتثميناً من البرلمان العربي للجهود التي يقوم بها مجلس الشورى برئاسة معاليه على صعيد الدبلوماسية البرلمانية في تعزيز وخدمة العمل البرلماني العربي المشترك، والإسهامات الفاعلة التي يقوم بها في المحافل البرلمانية العربية والإقليمية والدولية في تطوير وتوحيد مواقف المجالس التشريعية العربية.

من جانبه، عدّ رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ دعوته لحضور افتتاح أعمال الجلسة السادسة من دور الانعقاد الأول للفصل التشريعي الثالث للبرلمان العربي ومنحه وسام التميز العربي، تأكيداً على ما تقوم به المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - في الدفاع عن قضايا الأمة العربية وصونها، وتعبير عن تقدير البرلمان لمواقف المملكة الثابتة تجاه القضايا العربية والتصدي الحازم للتدخلات الخارجية في الشؤون الداخلية للدول العربية.

وأكد أن المملكة بمثابة الركن الحصين لحقوق وقضايا الأمتين العربية والإسلامية، مشدداً أن القضية الفلسطينية هي قضية العرب الأولى وتحتل مكان الصدارة في أولويات المملكة باعتبارها قضية مركزية ومحورية.

ولفت النظر إلى الجهود البناءة التي يقوم بها البرلمان العربي برئاسة عادل العسومي لاسيما في هذا الوقت الراهن الذي تشهد فيه المنطقة العربية العديد من التحديات، مشيراً إلى أن البرلمان العربي يمتلك القدرة للقيام بالمسؤوليات الجسيمة التي يضطلع بها في إطار تمتين الوحدة العربية بما يحقق مصالح الأمة العربية، وبما يعزز التعاون البرلماني العربي وتوحيد موقفه إزاء مختلف القضايا.

وأبان أن مجلس الشورى بالمملكة يحرص على تعزيز دوره الخارجي على صعيد الدبلوماسية البرلمانية، وحضوره بفاعلية في مختلف المحافل والمنتديات البرلمانية انطلاقاً من حرص ودعم القيادة حفظها الله، وذلك للتأكيد على مواقف المملكة الراسخة تجاه القضايا الملحة وإيضاح وجهة نظرها أمام العالم.

ويضم الوفد المرافق لرئيس مجلس الشورى في جلسة البرلمان العربي في القاهرة، عضو المجلس ورئيس لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب بالبرلمان الدكتورة مستورة الشمري، وعضو المجلس عضو البرلمان العربي الأستاذ عساف أبو اثنين، وعضو المجلس عضو البرلمان العربي الأستاذ عبدالعزيز العيفان، وعضو المجلس عضو البرلمان هزاع القحطاني.