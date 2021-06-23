السعودية | “الصحة” تُسجل 13 وفاة و1253 إصابة جديدة بـ “كورونا”

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - المناطق - الرياض:

سجلت وزارة الصحة، اليوم (الأربعاء) تسجيل 1253 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليرتفع إجمالي عدد الحالات في المملكة إلى 478135 حالة.

وأوضحت الوزارة، خلال التقرير اليومي الخاص بمستجدات فيروس كورونا في المملكة، أنه تم تسجيل 13 حالة وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي الوفيات جراء الفيروس إلى 7716 حالات وفاة.

وأبرزت أنه تم تسجيل 1043 حالة تعافٍ جديدة، ليصل إجمالي عدد المتعافين إلى 459091 حالة، لافتة إلى أن هناك 11328 حالة نشطة حالياً، من بينها 1472 حالة حرجة.