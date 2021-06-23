شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق 7 منشآت وتحرير 83 مخالفة للاحترازات بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذت أمانة المنطقة الشرقية أمس، 1572 جولة رقابية، منها 11 جولة مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، و 38 جولة تمت بناء على بلاغ عبر مركز 940، على المنشآت التجارية والغذائية في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع بالمنطقة.

وأسفرت الجولات عن إغلاق 7 منشآت مخالفة، وتحرير 83 مخالفة، شملت 68 مخالفة للتدابير الصحية، و 15 مخالفة للإجراءات الاحترازية المرتبطة بفيروس كورونا المستجد وتطبيق توكلنا .