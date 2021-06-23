بنك التنمية الاجتماعية يناقش تحديات تمويل الأسر المنتجة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-23

متابعات الخليج 365 - واس

أقام بنك التنمية الاجتماعية ورشة عمل لحصر التحديات التي تواجه الأسر المنتجة للتحول إلى منشآت أعمال صغيرة ومتوسطة مستدامة، وذلك بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة بتنظيم عمل الأسر المنتجة.

أهداف بنك التنمية الاجتماعية

وناقشت الورشة التي عقدت بتنظيم من مركز دلني للأعمال، عدداً من الأهداف التنظيمية والتطويرية، ومنها تقييم المنتجات والخدمات المقدمة للأسر المنتجة، وكذلك تحديد التحديات والمعوقات التي تواجه الأسر المنتجة تجاه ممارسة الأعمال التجارية، والاحتياجات الأساسية لنمو وتوسع أنشطتها وتجسيرها لتصبح مشاريع صغيرة وناشئة.

حلول إبداعية لتطوير أنشطة الأسر المنتجة

كما ناقشت الورشة الحاجة إلى ابتكار حلول إبداعية حيال تطوير أنشطة الأسر المنتجة، بالتنسيق مع المركز الوطني للتنافسية “تيسير”، وبمشاركة عدة جهات ومنها ” وزارة البلدية والشؤون القروية والإسكان، ووزارة التجارة، والمركز الوطني للتنافسية، والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة لبنك التنمية الاجتماعية“، حيث استهدفت الورشة أكثر من 250 أسرة منتجة .

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