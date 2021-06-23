الأرصاد: أمطار رعدية على عسير ورياح على بدر وينبع

الرياض - محمد عبدالله - أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تنبيهاً عن تكوّن أمطار رعدية على منطقة عسير، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية، على مدينة أبها ومحافظات أحد رفيدة وخميس مشيط ورجال المع، إضافة إلى المناطق المفتوحة والطرق السريعة.

وأوضح المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ٧ مساءً.

كما أصدر المركز تنبيهاً بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة اليوم تضمن رياح نشطة، تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وارتفاعًا للأمواج وتدنيًا في مدى الرؤية، على محافظتي بدر وينبع. وبين المركز أن الحالة تبدأ من الساعة العاشرة صباحاً وتستمر حتى الساعة السادسة مساء.

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