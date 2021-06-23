السعودية | هل احتكرت شركات تأجير العاملات استقدام الخادمات الإندونيسيات لها؟

المناطق-الرياض

يشهد سوق الاستقدام في المملكة توقف استقدام الخادمات المنزليات من إندونيسيا منذ أكثر من عشر سنوات عندما أصدرت وزارة العمل قرارا بمنع استقدام العمالة الإندونيسية وذلك بسبب الخلافات بين وزارتي العمل الاندونيسية والسعودية على بعض البنود.

ومنذ تلك الفترة ظلت الوعود تتالى من مسئولي وزارة العمل بإنهاء العقبات التي تقف وراء منع الاستقدام من هذه الدولة، إلا أنها لا تزال وعودا تردد رغم إعلان الوزارة قبل أكثر من سنة عن قرب استئناف استقدام العمالة المنزلية الإندونيسية إلى المملكة.

الأكثر حيرة في هذا الأمر أن المواطن بدأ يدخله الشك من عدم وجود أي عوائق تعيق الاستقدام من إندونيسيا، وإنما هي أزمة مصطنعة بهدف احتكار هذه العمالة من قبل شركات تأجير العمالة المنزلية بالساعة التي تستقدم تلك العاملات بسهولة واحتكار تأجيرها على المواطنين بمبالغ طائلة تنهك المواطن المضطر.