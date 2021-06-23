شكرا لقرائتكم خبر عن تعاون بين «مسك الخيرية» و«سبل» لتأهيل الشباب مهنيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أبرمت مؤسسة محمد بن سلمان «مسك الخيرية» ومؤسسة البريد السعودي «سبل»، مذكرة تفاهم بين الطرفين، لتبادل الخبرات في توفير البرامج التدريبية، والعمل على اختيار عدد من أبناء الوطن، لتمكينهم من فرص العمل المتاحة، ومتابعة تأهيلهم وتدريبهم وفق أفضل المعايير والممارسات العالمية.

ووقّع الاتفاقية من جانب «مسك الخيرية» الرئيس التنفيذي للبرامج والمبادرات م. عمر نجّار، فيما وقعها من جانب البريد السعودي المشرف العام لقطاعَيْ رأس المال البشري والخدمات المشتركة م. أحمد الجراد، وذلك بحضور رئيس مؤسسة البريد السعودي م. آنف أبانمي، والرئيس التنفيذي للمؤسسة د. بدر البدر.

وتستهدف المذكرة توفير برامج تدريبية للشباب في مؤسسة «سبل»، تتراوح مدتها بين شهرين إلى 12 شهرًا، واختيار عدد من الشباب لخوض البرنامج بناءً على معايير القبول المتفق عليها من قبل الطرفين، مع متابعة أداء المتدربين خلال فترة التدريب وبعد تخرجهم لقياس أثر البرنامج. كما تنص الاتفاقية على بحث فرص التعاون المحتملة بشأن المجالات التي تقدمها المؤسسة من خلال العمل على تطوير مشاريع مستقبلية محددة المخرجات، تتمثّل في تطوير الكوادر البشرية عن طريق برامج التدريب على رأس العمل، وتتولى فيها «مسك الخيرية» الإعلان عن البرنامج، وتصفية المرشحين، وتنسيق المقابلات، واختبارات قياس المهارات، وتقييم للمتدربين، بالإضافة إلى تقديم عدد من الدورات التدريبية الافتراضية.