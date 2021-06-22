عقارات الدولة تستعرض تجربتها مع وزارة الإسكان العمانية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-22

متابعات الخليج 365 - الرياض

التقى محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة الأستاذ إحسان بن عباس بافقيه بمعالي وزير الإسكان والتخطيط العمراني في سلطنة عمان الدكتور خلفان بن سعيد الشعيلي، مطلعاً إياه على تجربة الهيئة لعقارات الدولة بالمملكة وجهودها في تعظيم أصول وعقارات الدولة وحمايتها وزيادة فاعليتها مع رفع كفاءتها الإنتاجية والاقتصادية عبر حلولٍ ابتكارية، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة.

تجربة هيئة عقارات الدولة

واستعرض محافظ الهيئة خلال اجتماعٍ عُقد على هامش الزيارة في مقرّ هيئة عقارات الدولة الرئيسي بالرياض؛ تجربة الهيئة ومساهمتها في تحقيق رؤية المملكة 2030 من خلال عددٍ من المبادرات التي تندرج ضمن برامج الرؤية، ومنها مشروع التحوّل الرقمي لمنظومة عقارات الدولة والاستخدام الأمثل للعقارات الحكومية الغير مستغلّة، وإضافةً إلى تخصيص الأراضي بالاستناد إلى الاحتياجات الحكومية الفعلية، مع خفض محفظة استئجار العقار للقطاعات الحكومية، وتطبيق أفضل المواصفات والمعايير لإدارة الأصول العقارية.

محرك للاقتصاد والتنمية

وأكّد بافقيه على أنّ الهيئة تعمــل وفــق استراتيجيتها المعتمـدة لتكـون محـركا إضافيًـا للاقتصاد والتنمية الوطنـية في ضوء رؤيتها المتمثلة في تعظيم فاعلية منظومة عقارات الدولة وتحقيق تنمية مستدامة، لافتاً إلى أهمية هذا اللقاء الذي يعزّز من تبادل الخبرات والاستفادة من التجارب الدولية في إدارة العقارات الحكومية وآليات عملها الإشرافية والرقابية والتنظيمية.

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