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أغلقت أمانة منطقة نجران، أمس، 18 منشأة تجارية لعدم التزامها بتطبيق الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية من فيروس كورونا، وذلك خلال جولة رقابية ميدانية مكثّفة شملت الأسواق والمراكز التجارية، والمولات والمطاعم، والمقاهي ومنافذ البيع.
وأكّد أمين منطقة نجران المهندس عيد العتيبي، أن هذه الحملات تأتي حرصاً على تطبيق الإجراءات والتدابير الاحترازية في المنشآت التجارية التي لا تلتزم بالتعليمات، مشدداً على أنه لا تهاون في متابعة هذه الإجراءات بهدف الوقاية وحفاظاً على صحة الجميع.
ودعت الأمانة، الجميع، إلى الإبلاغ عن الملاحظات والمخالفات من خلال مركز البلاغات الموحّد 940.
22 يونيو 2021 - 12 ذو القعدة 1442 09:38 AM
خلال جولة رقابية ميدانية مكثفة للأمانة شملت الأسواق والمراكزنجران.. إغلاق 18 منشأة تجارية مخالفة للإجراءات الاحترازية
أغلقت أمانة منطقة نجران، أمس، 18 منشأة تجارية لعدم التزامها بتطبيق الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية من فيروس كورونا، وذلك خلال جولة رقابية ميدانية مكثّفة شملت الأسواق والمراكز التجارية، والمولات والمطاعم، والمقاهي ومنافذ البيع.
وأكّد أمين منطقة نجران المهندس عيد العتيبي، أن هذه الحملات تأتي حرصاً على تطبيق الإجراءات والتدابير الاحترازية في المنشآت التجارية التي لا تلتزم بالتعليمات، مشدداً على أنه لا تهاون في متابعة هذه الإجراءات بهدف الوقاية وحفاظاً على صحة الجميع.
ودعت الأمانة، الجميع، إلى الإبلاغ عن الملاحظات والمخالفات من خلال مركز البلاغات الموحّد 940.
، نجران.. إغلاق 18 منشأة تجارية مخالفة للإجراءات الاحترازية ،
المصدر : الخليج 365
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