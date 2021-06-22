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تعرف على حالة الطقس اليوم في السعودية

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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محمد الفلاح - الثلاثاء 22 يونيو 2021

توقع المركز الوطني للأرصاد في السعودية، أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على سواحل منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

 

كما توقع المركز أن تكون السماء غائمة جزئياً تتخللها سحب رعدية على مرتفعات جازان وعسير تمتد إلى مرتفعات الباحة.

 

وأشار إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى غربية بسرعة 18-42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين تصل إلى مترين ونصف في الجزء الجنوبي والأوسط، وحالة الموج بالبحر متوسط تصل إلى مائج في الجزء الجنوبي والأوسط، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 20-38 كم/ساعة تتحول ما بعد الظهيرة إلى شمالية شرقية، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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