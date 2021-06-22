تعرف على أسعار الذهب في السعودية اليوم

محمد الفلاح - الثلاثاء 22 يونيو 2021

ارتفعت أسعار الذهب في السعودية، بداية تعاملات اليوم الثلاثاء 22 يونيو 2021، بالتزامن مع ارتفاع أسعار المعدن النفيس عالميا.



وزاد سعر جرام الذهب عيار 24 في المملكة اليوم الثلاثاء إلى نحو 214.97 ريال (57.32 دولار).

كما صعد سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر مبيعا بالمملكة) ليسجل نحو 188.10 ريال (50.16 دولار).

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 18 لمستوى نحو 161.23 ريال (42.99 دولار).

وعن أسعار الذهب الاقتصادي في السعودية، سجل عيار 14 نحو 125.40 ريال (33.44 دولار).

وزاد سعر أوقية الذهب (الأونصة) في السعودية، ليسجل نحو 6686 ريالا (1783 دولارا).

فيما ارتفع سعر الجنيه الذهب في السعودية (8 جرامات من عيار 21) إلى نحو 1504.78 ريال (401.27 دولار).

وعوض الذهب، في تعاملات الاثنين بعض خسائره التي مني بها أثناء أكبر تراجع أسبوعي له من حيث النسبة المئوية منذ مارس/آذار 2020.

وساعد توقف في ارتفاع الدولار، على استعادة المعدن الأصفر جاذبيته.

وصعد الذهب في المعاملات في المعاملات الفورية 1.1% إلى 1783.10 دولار للأوقية بحلول الساعة 16:44 بتوقيت جرينتش.

فيما زادت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.8% إلى 1783.50 دولار للأوقية.

وقال فليب ستريبل، كبير استراتيجي الأسواق في "بلو لاين فيوتشرز" بشيكاجو:" يستخدم الناس التصحيح (السعري) لشراء الذهب، وعند مستويات الأسعار هذه، هناك قيمة للاحتفاظ بمراكز في الذهب، خاصة في الأجل الطويل".

وهبطت أسعار الذهب 6%، أو 113 دولارا للأوقية، الأسبوع الماضي بعدما أشار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) إلى أنه سيبدأ قريبا تقليص مشترياته من الأصول، وقد يبدأ رفع أسعار الفائدة في 2023.

لكن مؤشر الدولار تراجع من أعلى مستوى له في شهرين ونصف الشهر، مما دفع المستثمرين إلى التحول إلى الذهب، الذي هبط لسادس جلسة على التوالي قبل أن يرتفع في تعاملات الاثنين.