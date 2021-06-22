185 شركة حجاج تتسلم مواقعها بالمشاعر

وأوضح رئيس اللجنة الوطنية للحج والعمرة السابق سعد جميل القرشي لـ«دوت الخليج» أن إجراءات استلام المواقع جاءت وفق آلية منظمة، وشارك في ذلك وزارة الحج والعمرة وهيئة أرباب الطوائف وشركة كدانة. مثمنا الدور الكبير الذي تقوم به الجهات المعنية لتمكين شركات حجاج الداخل من تقديم الخدمة الراقية وتسهيل إجراءات الإسكان ومعرفة المواقع.
وتقترب وزارة الحج والعمرة من اكتمال خطتها التشغيلية لموسم حج هذا العام 1442، إثر إعلان اقتصار أداء مناسك الحج على 60 ألفا فقط من المواطنين والمقيمين داخل المملكة، مع اشتراط تلقيهم اللقاح ضد فيروس كورونا. وأكد نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط أن رؤية المملكة 2030 قدمت إستراتيجية متكاملة؛ لتطوير منظومة الحج والعمرة، والانتقال من خدمة الحاج والمعتمر إلى صناعة متخصصة تقدم بكل مهنية واحترافية.
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