توزيع 1200 سلة غذائية بنجران

بدأت الجمعية الخيرية للخدمات الاجتماعية بنجران في توزيع السلال الغذائية المتكاملة على مستفيدي الجمعية المسجلين الرسميين في كشوفاتها. وأوضح المدير التنفيذي للجمعية عبده عطيف أن العاملين في خدمات المستفيدين بدأوا في مشروع توزيع السلال الغذائية المتكاملة، من خلال توزيع 1200 سلة على جميع المستفيدين بالجمعية، ويستمر التوزيع على مدى أسبوعين على فترتين صباحية ومسائية، وتتكون السلة الغذائية من الأصناف الغذائية الرئيسية مثل الأرز والسكر والشاي والمكرونة والدقيق والتمر والحليب وغيرها من المواد الغذائية.



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